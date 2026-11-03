مسؤول أمريكي: واشنطن تنفذ ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية بمضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربات دفاعية استهدفت بعض الأهداف الإيرانية في مضيق هرمز.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم. وقال المسؤول، الذي لم يكن مخولا بالتعليق علنا، وتحدث الاثنين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الضربات استهدفت "إيرانيين يستخدمون صواريخ أرض-جو ضد أصول أمريكية".

وجاءت الضربات، التي بدت محدودة ولم ترق إلى مستوى استئناف كامل للأعمال القتالية، عشية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المهمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لن تشن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

وشكلت الحرب غير الشعبية على إيران، وما ترتب عليها من تأثير في أسعار الوقود بالولايات المتحدة وقطاعات أخرى من الاقتصاد، نقطة ضعف للجمهوريين في مساعيهم للحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس للصحفيين في وقت سابق من يوم الاثنين إنه تحدث للتو مع ترامب بشأن المحادثات مع إيران، مضيفا أن "الرئيس وأنا نشعر بارتياح كبير إزاء احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية".