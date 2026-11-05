الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق جزيرة قشم

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتراض طائرتين أمريكيتين للاستطلاع من طراز إم كيو إم-170 في الأجواء الجنوبية لجزيرة قشم (جنوبي البلاد) وذلك باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية المتطورة التابعة للقوات الجوية للحرس.

ووفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلاً عن موقع "سباه نيوز" مساء اليوم الاثنين فقد "أفاد حرس الثورة الإسلامية بأن إصطياد هاتين الطائرتين يرفع إجمالي عدد الطائرات الأمريكية من هذا الطراز التي تم إصطيادها من قبل ضباط الحرس إلى أربع طائرات".

وأضاف "يأتي هذا الحادث في إطار إخفاق الأهداف العملياتية التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها عبر استخدام هذه الطائرات، مما يمثل إخفاقاً جديداً يسجل في سجل القيادة المركزية".