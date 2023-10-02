أوكرانيا تقصف دونيتسك بـ123 قذيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" في "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار"، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 123 قذيفة من عيارات مختلفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت البعثة، في بيان، "أطلق العدو 15 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقة دونيتسك، و17 قذيفة من عيار 155 ملم و152 ملم على منطقة جورلوفكا، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على منطقة ياسينوفاتايا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشارت البعثة إلى "إطلاق ما مجموعه 123 قذيفة من عيارات مختلفة".

وقالت البعثة، إن مناطق جورلوفكا ودونيتسك ويلينوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا تعرضت لإطلاق النار.