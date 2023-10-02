«مطر صيف» في ثاني أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح بروض الفرج

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "مطر صيف"، والذي اقيم في اطار عروض ثاني أيام المهرجان الختامى لنوادي المسرح فى دورته الـ 30 ـ دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني ـ والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض تقدمه فرقة مركز الجيزة الثقافي، عن رائعة الكاتب المسرحي العراقي علي عبد النبي الزيدي، وتدور فكرته حول زوجة في العشرينيات من عمرها تعيش بمنزل بسيط، وتنتظر زوجها الغائب لفترة زمنية طويلة، وتحدث الأزمة عند عودة الزوج، حيث تعيش الزوجة تداعيات التقبل والرفض خاصة بعد أن استعانت بإنسان آلي (زوج مستنسخ) كما هو حال كل امرأة بالمدينة غاب عنها زوجها غيابا قسريا، وتقع فى حيرة أين زوجها الحقيقي وأين المزيف خاصة أن المصنع قام بعمل صورة طبق الأصل من الزوج تحمل أدق التفاصيل وتستخدم نفس زجاجة العطر التي كان يستخدمها الزوج قبل اختفائه، وتتصاعد الأحداث للتأكيد على فكرة العرض وهي توضيح أضرار الإفراط في استخدام التكنولوجيا فى المستقبل.

يشارك في بطولة "مطر صيف" كلا من هدير طارق، وعمرو حسام، دراماتورج محمد سعيد، ديكور روان خالد، إضاءة أحمد أمين، ماكياج رامي جمال، دراما حركية علي جيمي، موسيقى محمد رمضان، نائلة غريب، مارينا وجيه، وأدهم ليجو، مخرج مساعد عبد الخالق أحمد، مخرج منفذ عمر عربي، وإخراج أحمد سليمان.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين، وتلاه ندوة نقدية أدارها الكاتب المسرحي سعيد حجاج، بحضور الناقدة المسرحية داليا همام، والمخرج المسرحي حمدي حسين.

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.