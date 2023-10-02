أمير قطر يفتتح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة بمشاركة عربية ودولية

افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الاثنين، معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، مساء اليوم بموقع المعرض في حديقة البدع، بمشاركة عربية ودولية.

ثم ألقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن احتضان دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، ينسجم مع التزاماتها في التنمية المستدامة وطنيا ودوليا، لافتا إلى أنه يشكل إضافة نوعية لمبادرات متنوعة تتبناها قطر لضمان مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لشعوب الأرض كافة،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من أمير قطر في إطار تحقيق توازن بين حاجات دولة قطر التنموية وحماية مواردها الطبيعية برا وبحرا وجوا وذلك تحقيقا لرؤيتها الوطنية لعام 2030 والتي تعد أحد ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة تضع في مقدم أولوياتها الحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل.

وأوضح أنه في الوقت الذي تصاب فيه البشرية بالكثير من الكوارث والنكبات المؤسفة الناجمة عن عدم احترامنا لكوكبنا واستنزاف الطبيعة بشكل غير مسؤول فإننا نتطلع خلال هذا المعرض العالمي إلى مبادرات وشراكات جادة تعيد الأمل لنا وللأجيال المقبلة بعالم يحفل بحياة آمنة ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز ولا تفضيل.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدعوة لمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في كافة مناحي الحياة والتي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن في الوقت ذاته أمن الطاقة العادل للجميع، كما دعا إلى "تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده الاحترام، احترام الإنسان لأخيه الإنسان واحترام الإنسان المستدام للبيئة والطبيعة".

وأعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في ختام كلمته عن شكره لجميع الدول والأصدقاء الذين انضموا إلى المعرض، متمنيا أن تثمر أعماله عن شراكات ومشاريع تجني خيراتها الأجيال القادمة.

كما ألقى كل من السيد ديمتري كيركنتزيسر الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، والسيد ليوناردو كابيتانيو رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة كلمة بهذه المناسبة.

وكان من بين الحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، و شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، و إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق.