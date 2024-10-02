 انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 6.2% لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2007 - بوابة الشروق
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انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 6.2% لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2007

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 6:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 6:08 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي خلال آب/أغسطس الماضي ليصل لأدنى مستوى منذ نحو 17 عاما.

وتراجع معدل البطالة إلى 2ر6% خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغ 4ر6 % خلال تموز/يوليو الماضي.

من ناحية أخرى، كان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 5ر6%.

وكان معدل البطالة قد بلغ 6ر7% خلال أغسطس العام الماضي.

وتعد هذه النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2007، عندما بلغت 2ر6%.

انخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل 3ر18% خلال أغسطس الماضي، بعدما سجل 1ر20% في تموز/يوليو الماضي.


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