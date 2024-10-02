أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي خلال آب/أغسطس الماضي ليصل لأدنى مستوى منذ نحو 17 عاما.
وتراجع معدل البطالة إلى 2ر6% خلال أغسطس الماضي، بعدما بلغ 4ر6 % خلال تموز/يوليو الماضي.
من ناحية أخرى، كان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المعدل إلى 5ر6%.
وكان معدل البطالة قد بلغ 6ر7% خلال أغسطس العام الماضي.
وتعد هذه النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2007، عندما بلغت 2ر6%.
انخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل 3ر18% خلال أغسطس الماضي، بعدما سجل 1ر20% في تموز/يوليو الماضي.