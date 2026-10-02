ضبط حفار مخالف بحي جنوب أسوان واستكمال أعمال إنارة طريق كركر

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بشأن التصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتوازي مع متابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمكنت الوحدة المحلية من ضبط حفار مخالف بنطاق حي جنوب، حيث جرى التحفظ عليه وإيداعه بشرطة المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، استكمل قطاع الكهرباء أعمال إنارة الطريق الرئيسي بقرى كركر، مع استمرار أعمال المتابعة الدورية لكفاءة أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف المناطق والقرى والنجوع.

وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على رفع مستوى الخدمات، وتحسين الإنارة العامة، وتحقيق الانضباط بالشوارع والطرق بمختلف المناطق.