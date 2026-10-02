الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد وتجدد اعتماد 9 مؤسسات تعليمية ببورسعيد

أكد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 266 بتاريخ 23 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد وتجديد اعتماد 9 مؤسسات تعليمية بمحافظة بورسعيد، بواقع تجديد اعتماد 6 مؤسسات تعليمية، واعتماد 3 مؤسسات تعليمية جديدة، مؤكدا أن صدور القرار يعكس الجهود المبذولة داخل المؤسسات التعليمية للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، واستيفاء معايير الجودة والاعتماد، والعمل وفق منهجية واضحة للتحسين المستمر.

وأشار بدوي، في بيان إعلامي، إلى أن الحصول على الاعتماد وتجديده يمثل ثمرة لجهود متكاملة داخل المؤسسات التعليمية، ويؤكد الالتزام بتطبيق معايير الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، مشيدا بجهود القيادات والعاملين بهذه المؤسسات، وما قدموه من عمل جاد خلال مراحل الاستعداد والتقييم، مؤكدا أن الاعتماد يمثل مسئولية مستمرة للحفاظ على مستوى الأداء والارتقاء بالممارسات التعليمية والإدارية.

ووجه مدير المديرية الشكر والتقدير إلى إدارة الجودة تحت قيادة الدكتورة منال عتمان، وعضوية آية أبو باشا، رئيس قسم الجودة، وفريق العمل المعاون، تقديرا لجهودهم في تقديم الدعم الفني ومتابعة المؤسسات التعليمية وتأهيلها لاستيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن ما تحقق جاء نتاجا لتكامل الجهود والعمل بروح الفريق.