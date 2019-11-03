آيندهوفن يواصل ترنحه وألكمار ينتزع وصافة الدوري الهولندي

واصل آيندهوفن ترنحه في الدوري الهولندي وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه سبارتا روتردام اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وساعد أيندهوفن منافسه ألكمار على الانفراد بالمركز الثاني في جدول المسابقة اثر فوزه على تفنتي أنشخيده 3 / صفر بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز آر كي سي فالفيك على هيراكليس ألميلو 2 / صفر.

وفشل آيندهوفن في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي لكنه أفلت اليوم بأول نقطة له في هذه المباريات الثلاثة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة وينفرد بالمركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف أياكس المتصدر قبل أن ينتزع ألكمار المركز الثاني رافعا رصيده إلى 26 ليتراجع آيندهوفن للمركز الثالث.

وتقدم سبارتا مرتين بهدفين سجلهما راجنار آتشي ومحمد رايحي في الدقيقتين 28 و58 وتعادل آيندهوفن في المرتين بهدفين سجلهما ميكايل سادلييك وكودي جاكبو في الدقيقتين 56 و90 ليرفع سبارتا رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

واستغل ألكمار النقص العددي في صفوف ضيفه أنشخيده بعد طرد جويل دروميل في الدقيقة 18 وتغلب عليه بثلاثة أهداف سجلها بانتيليس شاتزيدياكوس وداني دي ويت ومايرون بوادو في الدقائق 45 و55 و78 ليتجمد رصيد أنشخيده عند 15 نقطة في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وتخلص فالفيك من دوامة الهزائم المتتالية وحقق الفوز الأول له في الدوري الهولندي هذا الموسم بالتغلب على هيراكليس ألميلو 2 / صفر.

ورفع فالفيك رصيده إلى أربع نقاط لكنه ظل في المركز الثامن عشر الأخير حيث كان الفوز اليوم هو الأول له بعد ثماني هزائم متتالية فيما تجمد رصيد ألميلو عند 18 نقطة في المركز السابع.

وأنهى فالفيك الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سيلا سو في الدقيقة 11 وأكد الفريق فوزه بهدف ثان سجله كيفن فيرمولين في نهاية اللقاء.