مقتل عشرات الجنود في هجوم إرهابي شمال مالي

قُتل 54 شخصا من بينهم 53 جنديا في "هجوم إرهابي" استهدف أمس الجمعة موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي ، وفق ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري.

وقال سانغاري في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر نقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت : "على أثر الهجوم في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني".

وكان الجيش المالي تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جنديا في ذلك "الهجوم الإرهابي"، وكتب على فيسبوك: "ارتفعت الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 35 قتيلا". مضيفا أن الهجوم أسفر عن "جرحى وأضرار مادية".

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل 40 جنديا في هجومين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

ونددت الحكومة المالية في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والامن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة. وأضافت: "تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".

وسيطر متشددون من تنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من المسلحين..غير أن الهجمات تواصلت واتسعت نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.