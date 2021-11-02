التعاون الخليجي والأمم المتحدة يبحثان سبل التعاون للتصدي للمخدرات والجريمة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، دعمه المتواصل للشراكة بين مجلس التعاون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يسهم في التصدي لها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون بين مجلس التعاون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في الخروج بنتائج ملموسة ومثمرة، وكذلك العمل على تشكيل فرق وطنية مختصة قادرة على جمع وتحليل البيانات المختلفة ذات الصلة بالمخدرات والجريمة باحترافية عالية، مما سيساعد في تطوير وتحسين السياسات التي تمكن دول المجلس من التصدي للمخدرات والجريمة.

وأكد الحجرف، أهمية مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي صدرت ضمن مبادرات قمة العشرين خلال رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة عام 2020، داعيا الجميع لتبني هذه المبادرة والعمل على تحقيق أهدافها.