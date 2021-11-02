 خبير صحي: الصين لن ترفع سياسة عدم التسامح تجاه كورونا قريبا - بوابة الشروق
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خبير صحي: الصين لن ترفع سياسة عدم التسامح تجاه كورونا قريبا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 4:39 م
قال الخبير الصيني في أمراض الجهاز التنفسي، تشونج نانشان، إن بلاده لن تتخلى عن سياسة عدم التسامح المطلق تجاه فيروس كورونا (كوفيد-19) المحلية في أي وقت قريب، لافتا إلى أن السياسة سمحت بإخماد تفشي المرض محليا بصورة سريعة، بينما يستمر الفيروس في الانتشار خارج حدودها.

وقال نانشان، في تصريح نقلته قناة آسيا نيوز الإخبارية، إن الصين طورت وصقلت ترسانتها لمكافحة الوباء ومنع الحالات المحلية من التحول إلى تفشي واسع النطاق، ما تضمن إجراء اختبارات جماعية وعمليات إغلاق مستهدفة وفرض قيود على السفر، حتى عندما أدت تدابير مكافحة كورونا إلى تعطيل الاقتصاد المحلي في بعض الأحيان.

وأضاف الخبير، الذي ساعد في صياغة استراتيجية الصين بشأن كوفيد في أوائل عام 2020، أن سياسة عدم التسامح التي تفرضها الصين حاليًا ستبقى لفترة طويلة تعتمد على حالة السيطرة على الفيروسات في جميع أنحاء العالم.

وشهدت الصين حالة تفش هائلة في الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين، حيث أحصت ما يبلغ أكثر من 1200 إصابة محلية.

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