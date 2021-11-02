أدرجت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، روسيا وبلجيكا ضمن قائمة الوجهات السياحية الأعلى خطورة للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

وصنف مركز السيطرة على الأمراض في بيان على موقعه الالكتروني، روسيا، على أنها في "المستوى الرابع: مرتفع جدًا"، مما يعني أن البلاد لديها أكثر من 500 حالة إصابة بـ كوفيد-19 لكل 100 ألف شخص في كل يوم من الأيام الـ 28 الماضية، كما تم نقل بلجيكا أيضًا إلى فئة الخطر الأعلى.

وقال المركز في بيانه: "تجنب السفر إلى هذه الوجهات. إذا كان عليك السفر إلى هذه الوجهات، فتأكد من حصولك على التطعيم الكامل قبل السفر".

وفي الأسبوع الماضي فقط، سجلت روسيا 40251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، وهو رقم قياسي جديد للبلاد.