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تحدث ثروت سويلم المتحدث باسم رابطة الأندية المحترفة، عن إمكانية مشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الرابطة، والتي ستنطلق في الـ 19 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال سويلم في تصريحات لقناة «ETC» اليوم الأربعاء: "لا يوجد في اللائحة ما يمنع مشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الرابطة، ولكن هذا الأمر يحتاج لدراسة وإعادة هيكلة نظام البطولة."

وأضاف: "سندرس إمكانية تغيير نظام بطولة كأس الرابطة، وذلك في حال رغبة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي في المشاركة بالبطولة."

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة نظيره الزامبي، في الدور الثالث من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام المباراتان في شهر مارس القادم.