صافرات إنذار في البحرين ووزارة الداخلية تحث المواطنين والمقيمين على التوجه لأقرب مكان آمن

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أطلقت صافرات الإنذار في مملكة البحرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وحثت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على منصة إكس المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، دون الإشارة إلى تهديد معين.