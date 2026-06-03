 صافرات إنذار في البحرين ووزارة الداخلية تحث المواطنين والمقيمين على التوجه لأقرب مكان آمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صافرات إنذار في البحرين ووزارة الداخلية تحث المواطنين والمقيمين على التوجه لأقرب مكان آمن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 4:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 4:42 ص

أطلقت صافرات الإنذار في مملكة البحرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وحثت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على منصة إكس المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، دون الإشارة إلى تهديد معين.


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