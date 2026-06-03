الأمم المتحدة تقترح 3 خيارات لإنهاء مهمة يونيفيل وتعزيز الاستقرار بين لبنان وإسرائيل

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ثلاثة خيارات للمساعدة في إنهاء الصراع الممتد منذ عقود بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مع انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان والتي تضم 8100 عنصر في 31 ديسمبر.

وستتضمن جميع الخيارات التي قدمها جوتيريش إلى مجلس الأمن استمرار المراقبة العسكرية الأممية للحدود بين إسرائيل ولبنان، ودعم القوات اللبنانية في الانتشار داخل البلاد، وتعزيز الجهود السياسية لإنهاء القتال الذي يستمر رغم وقف إطلاق نار شكلي.

ولعب جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة دورا مهما في مراقبة الوضع الأمني في جنوب لبنان، معقل حزب الله، على مدى عقود، وقُتل ستة منهم خلال الأشهر الأخيرة.

وبناء على مطالب الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، صوت مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس 2025 على إنهاء بعثة حفظ السلام المعروفة باسم (يونيفيل)، وطلب من جوتيريش تقديم خيارات لتنفيذ القرار الصادر عام 2006 الذي أنهى حربا استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله.

وينص القرار على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد باعتباره القوة العسكرية الوحيدة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، قال جوتيريش إن تجدد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله يؤكد ضرورة تنفيذ قرار 2006، الذي يعد الإطار الأساسي نحو السلام.

وقال الأمين العام إن المراقبة العسكرية الأممية للخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان والمعروف باسم الخط الأزرق أمر "في غاية الأهمية".

وأضاف أنه في جميع الخيارات "سيكون من الضروري وجود حضور أممي نظامي يعمل على تسهيل خفض التصعيد والحوار والتنسيق ودعم القوات المسلحة اللبنانية". كما ستكمل القوات الأممية عمل منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان الذي سيواصل قيادة الجهود لتنفيذ قرار 2006.