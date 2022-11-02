الشركة المشغلة: رصد تدمير 250 مترا بأحد أنبوبي خط نورد ستريم 1

أعلنت شركة "نورد ستريم آيه جي"، المشغلة لخط نورد ستريم 1 للغاز، رصد تدمير مسافة بطول 250 مترا تقريبا بأحد أنبوبي الخط الذي يحمل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن نتائج الفحوص الأولية أفادت بوجود حفرتين في قاع البحر يتراوح عمق كل واحدة ما بين ثلاثة إلى خمسة أمتار، ذاكرة أن المسافة بين الحفرتين تبلغ نحو 248 مترا.

وأضافت الشركة أن الجزء بين الحفرتين في أنبوب 1 من الخط المزدوج، قد دُمر، وذكرت أن الحطام تناثر في دائرة يبلغ نصف قطرها 250 مترا، على الأقل.

وبحسب ما ذكرته الشركة، سبق هذا الإعلان القيام بفحوص أولية للأنبوب 1 في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة.

كان قد تم اكتشاف أربعة مواضع تسريب في خطي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 بعد وقوع انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في نهاية سبتمبر الماضي، وجاءت تلك التسريبات بواقع تسريبين في كل من المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد.

ويعتقد حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي أن ما حدث هو عمل تخريبي.

ويمتد الخطان المزدوجي الأنابيب من روسيا حتى مدينة لوبمين بشمال شرق ألمانيا.

وكانت شركة "نورد ستريم ايه جي" أعلنت الأسبوع الماضي إجراء فحوص في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة، في حين لم تحصل الشركة بعد على تصاريح لتقييم الأضرار في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة.