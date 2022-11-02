محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف حملات اليومية الدورية والمفاجئة على الأسواق بجميع الأحياء؛ لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجبها.

وأوضح الشريف، في بيان اليوم الأربعاء، أنه خلال حملة لمفتشي جهاز حماية المستهلك على المنشآت التجارية والأسواق بنطاق "ميامي- المندرة- العصافرة- السيوف- والمنشية- ووكالة الليمون"، قام المفتشون بالمرور على السلاسل التجارية الشهيرة والمخابز والمطاعم ومخازن الجملة والسوبر ماركت، بالإضافة إلى محال التجزئة والمطاعم.

وأشار إلى التحفظ على 25 شيكارة سكر أبيض، بإجمالي 1250 كجم مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير، في أحد المخازن بشارع وكالة الليمون التابع لحي الجمرك.

وأكد اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، تحرير 19 محضرا متنوعا للمنشآت التجارية المخالفة، حيث تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن للسلع (أرز- خبز- سجائر)، و6 محاضر عدم إصدار فواتير بيع للمستهلكين، و8 محاضر لعدم إعلان المحال عن الأسعار للمواطنين.