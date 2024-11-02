محافظ جنوب سيناء: الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030

قال اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن هناك مستهدفات يتم العمل على إنجازها فيما يخص عدد السائحين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «أحداث الساعة»، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه في عام 2010 كان هناك ما يقارب من 13 إلى 15 مليون سائح يزورون مصر سنويا، وهذا الرقم كان ممتازًا خلال هذا الوقت.

وأوضح أن نصيب محافظة جنوب سيناء من هذا العدد كان من 5 إلى 7 ملايين سائح، ما يعني نصف عدد السائحين الذين زاروا مصر، مشيرا إلى أنه من ضمن مستهدفات الدولة المصرية في الخطة الاستراتيجية 2030 الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

وتابع مبارك: «هذا الهدف نسير عليه في طريق مستقيم لنحاول تنفيذه.. هدفنا كمحافظة جنوب سيناء الوصول إلى 10 ملايين سائح داخل سيناء فقط، من خلال أنواع السياحة الدينية والثقافية والبيئية والعلاجية، وهذا وفقا لجهود الدولة من خلال المشروعات والاستثمارات المستمرة».