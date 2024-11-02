 السوداني يدعو إلى إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السوداني يدعو إلى إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق

د ب أ
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 10:42 م

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق.

كما دعا السوداني في بيان صحفي، المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، إلى التنسيق وحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية وتقديم كل لمساعدة والعون اللازمينِ للأهالي بالسرعة المطلوبة.

ويتعرض العراق حاليا إلى موجة أمطار غزيرة ضربت محافظات شمال وغربي العراق ويتوقع أن تتسع لتشمل محافظات وسط جنوبي البلاد وتستمر حتي منتصف الأسبوع الحالي.

وأعلنت محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد بعد تزايد غزارة الأمطار وتعرض مناطق واسعة لموجة من السيول، فيما ينتظر أن تعلن محافظات أخرى تعطيل الدوام الرسمي خلال الساعات القادمة.


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