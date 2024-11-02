مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: الإدارة الحالية لم تتمكن من التعامل مع تهديدات إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، «إن الإدارة الأمريكية الحالية لم تتمكن مع التعامل مع التهديد الرئيسي المتمثل في إيران».

وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يُدر الصراع منذ الـ7 من أكتوبر بطريقة استراتيجية.

ولفت إلى أن «إيران أشرفت على تسليح وتمويل وتدريب كل هذه الجماعات، وموّلت وجهزت الحوثيين وحماس وحزب الله والفصائل الشيعية في العراق وسوريا»، بحسب تعبيره.

واستطرد: «تل أبيب تفهمت هذا الأمر منذ البداية، بشأن عمل وكلاء إيران في المنطقة، ولم يكن الأكثر أهمية هو الصراع في غزة ولبنان، ولكن الأمر كان يتعلق ببرنامج السلاح النووي الإيراني؛ لأن طهران تشكل التهديد الأساسي لأمن إسرائيل وجميع الدول العربية»، وفقًا لوصفه.

وذكر أن «المرشح الرئاسي دونالد ترامب، أكثر اهتمامًا بإيجاد حل لهذه القضية، حتى لا يكون هناك أي خطر على المنطقة وسياسات أمريكا».