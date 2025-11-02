الأكاديمية العسكرية تحتفل باليوم الوطني للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الوطنية للإعلام

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات الأكاديمية، والذي يأتي في إطار دعم الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الأكاديمية لدارسيها، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ.ح. عاطف عبد الرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للأكاديمية لمواكبة أحدث طرق التأهيل والتدريب المتطورة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم فعاليات اليوم الوطني لتعزيز قيم الأخوة والترابط مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا أن مصر هي قلب العروبة ومركز الثقل في محيطها الإقليمي بسعيها الدائم لتحقيق السلام العادل والمستدام.

أعقبها عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي أبرزت الهوية المصرية والقيم الوطنية الأصيلة، كما تم استعراض أبرز البطولات والتضحيات التي حققتها القوات المسلحة على مر العصور في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، تلى ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية التي عكست دور الفن في التعبير عن القضايا المعاصرة.

وعلى هامش الفعاليات، أُقيم معرض للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين، إلى جانب معرض للكتب والمطبوعات بمشاركة عدد من الصروح العلمية والفكرية والمؤسسات والهيئات الثقافية.

وفي سياق متصل، وقع اللواء أ.ح. عاطف عبد الرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، والأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين في المجالات المهنية والأكاديمية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في العديد من الموضوعات، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسساتها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام.