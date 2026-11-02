هيئة التجارة البحرية البريطانية: مقذوفات تستهدف ناقلة في الخليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت ناقلة لإطلاق نار في الخليج شرق السعودية يوم الأحد، حسبما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وأُصيبت السفينة بمقذوفين مجهولين أثناء إبحارها على بعد 72 ميلا بحريا (133 كيلومترا) شرق رأس الخفجي.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرة إلى عدم رصد أي تأثير بيئي حتى الآن.

ويضم الخليج موانئ ومرافق تحميل رئيسية ويقع بالقرب من مضيق هرمز، الذي أصبح نقطة الصراع المركزية بين طهران وواشنطن في الحرب الإيرانية.

ويكتسب المضيق أهمية كبيرة بالنسبة للتجارة العالمية في النفط والغاز الطبيعي المسال. وقد عملت إيران، منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط، على عرقلة حركة المرور فيه إلى حد كبير، وذلك من خلال التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن.

وبدورها، تحاصر الولايات المتحدة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية لحرمان الجمهورية الإيرانية من إيرادات صادرات النفط.