الرى: الاجتماع يستهدف استئناف المناقشات حول المسائل الخلافية بشأن الملء والتشغيل



تستضيف القاهرة، اليوم، الاجتماع الثانى لوزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى؛ لاستئناف المناقشات الفنية حول القضايا العالقة بشأن عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.



وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، المهندس محمد السباعى، إن اجتماع القاهرة يستهدف استئناف المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.



وأشار إلى أن الاجتماع الأول، الذى استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى 15 و16 نوفمبر، ناقش العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستعرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر.



وأضاف السباعى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مصر قدمت مقترحا عادلا ومتوازنا يعتمد على هيدرولوجية النيل الأزرق (حجم التصرفات)، ومراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد، وعدم إحداث ضرر جسيم على دولتى المصب.



وأوضح أن المقترح المصرى تضمَن كذلك الإدارة والتشغيل المشترك للسدود المقامة على نهر النيل، المتبع عالميا وتخضع له الأنهار الدولية كافة، وهو الأمر المعمول به حاليا بين مصر والسودان لإدارة السدود فى البلدين.



كان وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطى، أطلع سفراء ألمانيا وإسبانيا والمجر والتشيك والمغرب، إلى جانب نائب نظيره الصينى، خلال الأسبوعين الماضيين، على مستجدات المفاوضات الجارية حول سد النهضة، مستعرضا الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل.



وأكد عبدالعاطى التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث، فيما أطلع وزير الخارجية الإثيوبى جيدو أندارجاشيو، قبل أيام، سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبى لدى بلاده على موقف أديس أبابا من القضية.



والاجتماع هو الثانى من أصل 4 تم الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث، مع وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، فى واشنطن، مطلع نوفمبر؛ للوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.



وتستضيف واشنطن اجتماعا يوم 9 ديسمبر لتقييم ودفع المفاوضات الفنية، وفقا للبيان المشترك عن لقاء وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا مع وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث لوزراء المياه، نهاية الشهر الحالى، وفقا لبيان صادر عن وزارة الرى السودانية.