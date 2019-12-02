 محامي النقاز: اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك.. وشكوى للفيفا بسبب المستحقات - بوابة الشروق
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محامي النقاز: اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك.. وشكوى للفيفا بسبب المستحقات

إبراهيم سعيد
نشر فى : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 3:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 3:53 ص

أكد المحامي التونسي انيس بن ميم، أن موكله اللاعب حمدي النقاز، قام بفسخ عقده اليوم مع نادي الزمالك من جانب واحد.

وكتب محامي اللاعب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

وأضاف محامي اللاعب: "جرى إيداع شكوى إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه".

وكشف بن ميم، في تصريحات صحفية، أن اللاعب اتخذ هذه الاجراءات، بعد تأخر إدارة نادي الزمالك في سداد مستحقات اللاعب حمدي النقاز لأكثر من 4 رواتب، وعليه أصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد.


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