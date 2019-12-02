أكد المحامي التونسي انيس بن ميم، أن موكله اللاعب حمدي النقاز، قام بفسخ عقده اليوم مع نادي الزمالك من جانب واحد.

وكتب محامي اللاعب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

وأضاف محامي اللاعب: "جرى إيداع شكوى إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه".

رسمي:

قام اليوم اللاعب حمدي النڤاز بفسخ عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد. و عليه اصبح اللاعب حرا في الانتماء الى اي فريق يريد .

كما تم ايداع شكوى الى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه . pic.twitter.com/27F93ZTM4k — أنيس بن ميم (@anis_b_mime) December 1, 2019

وكشف بن ميم، في تصريحات صحفية، أن اللاعب اتخذ هذه الاجراءات، بعد تأخر إدارة نادي الزمالك في سداد مستحقات اللاعب حمدي النقاز لأكثر من 4 رواتب، وعليه أصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد.