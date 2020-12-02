الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة
مصدر حكومي: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء مجددا.. وسنطبق العقوبات
مدير عام أثار سقارة: توجيه تهمة الإساءة للأثر إلى «فتاة الزي الفرعوني»
هتقفل الساعة كام النهاردة؟.. تعرف على المواعيد الجديدة لغلق المحال والمقاهي
ضبط فتاة فوتوسيشن سقارة وإحالة 8 إداريين إلى النيابة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
أؤيد
أعارض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء أكثر من 2500 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وهذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل.
كما سجلت البلاد أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، بحسب المصدر نفسه.