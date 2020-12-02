الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء أكثر من 2500 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وهذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل.

كما سجلت البلاد أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، بحسب المصدر نفسه.