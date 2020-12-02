 الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 8:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:13 ص

 سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء أكثر من 2500 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وهذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل.

كما سجلت البلاد أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، بحسب المصدر نفسه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك