مصر تواجه مالى و غينيا في افتتاح البطولة الإفريقية للسلة

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة تحت 18 عاما ، التي تستضيفها مصر بصالات استاد القاهرة الدولي، عن مواجهة بين منتخب مصر للشابات أمام مالي في الرابعة عصرا، بينما يواجه منتخب الشباب نظيره الغيني في الثامنة مساءا.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، بينما اعتذر الكونغو الديموقراطية عن المشاركة في البطولة، على مستوى الأولاد ، وفيما يخص منتخب الشابات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة التي يديرها محمد فتحي و خالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على التأكد من قيام جميع المنتخبات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، وفي انتظار ظهور النتائج.

ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف.

ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة، رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.