نائب محافظ قنا: الدعم الرئاسي للشباب وتمكينهم ظهر بصورة كبيرة في آخر 6 سنوات

قال حازم عمر نائب محافظ قنا، الدعم الرئاسي للشباب وتمكينهم ظهر بصورة كبيرة، خلال الست سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السيسي كان يركز على الشباب خلال اللقاءات الصحفية والإعلامية لطرح برنامجه الرئاسي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «التمكين وتوفير فرص عمل ومساكن لإقامة الشباب والعديد من الموضوعات كانت في ذهن الرئيس عندما كان مرشحًا».

وأشار إلى أن الرئيس، خلال ولايته الأولى، بدأ الاهتمام بالشباب وترجمة التصورات، وتحويل البرنامج إلى واقع فعلي عام 2016 من خلال تنفيذ مؤتمر الشباب بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب المصري.

ولفت نائب محافظ قنا إلى اتخاذ الرئيس إجراءات هدفت لإشراك الشباب في عمليات صنع القرار، وعقد المؤتمرات الوطنية للشباب، متابعًا: «ما من جلسة إلا وكان الشباب مشاركًا رئيسيًا بجوار المسؤولين التنفيذيين».