 الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تضيء باللون البرتقالي تضامنا مع قومى المرأة للقضاء على العنف - بوابة الشروق
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الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تضيء باللون البرتقالي تضامنا مع قومى المرأة للقضاء على العنف

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:53 م

أضاءت الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس أنوارها باللون البرتقالي اليوم، تضامنًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع الدولي في إطلاق حملة "الـ ١٦ يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة".

وتنطلق حملة "الـ ١٦ يوم" في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتي اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق ١٠ ديسمبر الجاري.

ويرمز اللون البرتقالي إلى مستقبلٍ خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وخلال الـ ١٦ يوم من النشاط تضاء المباني والمعالم الأثرية الشهيرة في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي كدعوة لزيادة الوعي وحشد الجهود مع إرسال رسالة إلى العالم بأسره مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.

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