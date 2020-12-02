التنمية المحلية: مواعيد غلق المحال الجديدة له انعكاسات إيجابية على التنسيق الحضاري

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي له انعكاسات إيجابية على منظومة التنسيق الحضاري.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن عقوبة المحال غير الملتزمة خلال المرة الأولى يتم بشكل كتابي، متابعًا: «يتم إعلام المخالف بشكل إنذار مكتوب ومتابعته لمدة أسبوعين».

ولفت إلى تصعيد العقوبة إلى الإيقاف لمدة شهر، حال عدم الالتزام مرة أخرى، قائلًا إن صاحب المكان لا يفتح بعد هذه المدة إلا بعد إذن كتابي من المركز التكنولوجي لإصدار التراخيص.

ونوه متحدث التنمية المحلية إلى إلغاء ترخيص المحل حال الإصرار على المخالفة، مؤكدًا أن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يوم الجمعة ما قبل الماضي، لاقى توافقًا بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة.

وأشار إلى متابعة تنفيذ القرارات في المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، مضيفًا أن وزير التنمية المحلية أكد على المحافظات تفعيل لجان المتابعة للتفتيش على المحال.