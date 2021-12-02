4 آلاف جنيه زيادة في أسعار هيونداى i20 موديل 2022

للمرة الثانية في نوفمبر وديسمبر شركة غبور ترفع الأسعار



رفعت شركة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل الحصرى لـ «هيونداى» فى مصر، سعر السيارة هيونداى i20 موديل 2022، بقيمة تصل إلى 4 آلاف جنيه بمختلف فئاتها، وذلك للمرة الثانية في شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك بدءًا من شهر ديسمبر الجاري.

وارتفعت «هيونداى i20 موديل 2022» بنحو 4 آلاف ليصل سعر بيع الفئة الأولى منها إلى 279 ألف جنيه بدلًا من 275 ألف جنيه، وتقدم الفئة الثانية بمبلغ 299 ألف جنيه مقابل 295 ألف جنيه، والثالثة بـ 309 آلاف جنيه مقابل 305 آلاف جنيه، والرابعة بنحو 319 ألف جنيه، مقابل 315 ألف جنيه.

ورفعت شركة غبور، أسعار العديد من طرازات موديل 2022، بقيمة زيادة تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف جنيه، وذلك مطلع شهر نوفمبر الماضي.

ويعاني سوق السيارات المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبًا بنسبة تتراوح بين 7 و12%، نتيجة قيام الوكلاء والمستوردين بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب ظهور «الأوفر برايس» وهو مبلغ مالى يتم إضافته على سعر السيارة من جانب التجار.

ويشهد السوق حالة من الارتباك خلال الفترة الأخيرة، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميًا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الالكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن؛ وهو ما أدى إلى قلة المعروض مع زيادة حجم الطلب في معارض السيارات.