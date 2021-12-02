رئيس سمالوط: منع دخول المواطنين إلى المنشآت الحكومية بدون كارت تطعيم كورونا

كلف أحمد راشد مهدي رئيس مركز ومدينة سمالوط، فؤاد سكرتير عام المركز لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن بداية من أمس الأربعاء، بدخول أية منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

وشدد رئيس مركز ومدينة سمالوط على عدم السماح لأي شخص، مواطن أو موظف، لا يحمل كارت التطعيم الخاص به بالدخول إلى المنشآت الحكومية، مؤكدا أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه رجال الأمن بالمنشآت بتنفيذ القرارات بكل شدة وحزم وعدم السماح للمواطنين بالدخول إلا بعد تقديم ما يفيد بتلقي اللقاح ويحمل خاتم شعار الجمهورية.

ولفت إلى أنه تيسيرا على المواطنين يمكن تصوير شهادة تلقي اللقاح والاحتفاظ بها على الهاتف وتقديمها حين طلبها.

كما ناشد المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، بسرعة التوجه لأقرب مركز لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد.