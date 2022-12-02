السوداني يدعو ألمانيا إلى دعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ألمانيا إلى دعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد.



وأكّد السوداني، خلال استقباله سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييجر أيضا على "أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد"، حسب بيان للحكومة العراقية.



ومن ناحيته، أكّد ييجر حرص الحكومة الألمانية على "توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل".



وبحسب البيان، فإن السفير الألماني سلّم رئيس الحكومة العراقية دعوة رسمية من المستشار الألماني لزيارة برلين، وعبّر عن شكره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.



وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وألمانیا وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز المسال، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة.