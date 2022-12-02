 بسبب أزمة الطاقة.. مجهول يهدد بتدمير مصابيح زينة منزل عيد الميلاد بألمانيا - بوابة الشروق
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بسبب أزمة الطاقة.. مجهول يهدد بتدمير مصابيح زينة منزل عيد الميلاد بألمانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 9:24 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 9:24 م
تلقى سكان منزل عيد الميلاد بمدينة دلمنهورست بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا، رسالة تهديد بسبب قيامهم بإضاءة 60 ألف مصباح خلال أيام آحاد عودة المسيح التي تسبق يوم عيد الميلاد.

وقالت المسؤولة بالمنزل، مارتينا بورشارت، اليوم الجمعة، إن رسالة تهديد من مجهول وصلت للسكان تفيد بتدمير زينة عيد الميلاد في المنزل خلال عملية ليلية إذا لم تطفأ مصابيح الزينة خلال يوم معين.

كان سبب التهديد هو أزمة الطاقة والحاجة إلى توفيرها، كما قالت بورشارت، مضيفة: "لقد صدمنا".

وأوضحت بورشارت، أنها تقدمت هي وزوجها بشكوى، ولم يعرف بعد من هو مرسل الرسالة.

وأعلنت مارتينا بورشارت، أنها ستبقي الأضواء مضاءة، قائلة: "لن ندع ذلك يحبطنا"، مضيفة أن التبرعات ستجمع أخيرا لهدف نبيل.

في يوم الأحد الأول من آحاد زمن المجيء، سيأتي العديد من الناس للاستمتاع بالأضواء المضاءة بهذه المناسبة.

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