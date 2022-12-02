قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن مجلس الشيوخ وافق على قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، بعد تعديل نصوص كثيرة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الأسبوع المقبل، بعد الموافقة على حالات كثيرة كان يحظرها القانون القديم»، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ رفض التصالح على الجراجات.

وأضاف «الحكومة رفضت التصالح على الجراجات، كونها ستتحول إلى كافيهات»، متابعا «بقول اللي بينتهز الفرصة ويعمل جراجات جديدة، لن يحدث تصالح في المخالفات الجديدة».

وأكد أهمية معالجة النصوص الخاصة بالتصالح في الجراجات برشد، بحيث تحصل الحكومة على الرسوم المناسبة للوحدات، لافتا إلى أن التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديدة يقتصر على الحالات التي أقيمت حتى نهاية سبتمبر الماضي

