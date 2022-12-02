إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي رد اعتبار من سبقوه بنسب خطط مشروعات الدولة لهم

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بها عدد من النقاط الهامة، حيث أن المشروعات التي تقوم بها الدولة مثل مشروعات تحلية المياه قائمة على خطط علمية قائم عليها علماء مصريين وخطة دولة قائمة، سواء فنين أو عمال وغيرهم.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن حديث الرئيس السيسي عن المشروعات يعتبر رد اعتبار على فكرة الدراسات والخطط وليس أحلام وأمنيات وتصورات للمستقبل ولكن نجاح المشروعات كان بناء على خطط ودراسات لأن لا شيء يمكن ان ينجح دون دراسة معمقة من خيرة علماء مصر.

وتابع، أن الدولة قامت بنقل المشروعات من على الورق وتم تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أنه كان هناك حاجة لاحترام الخطط والتخطيط والدراسات وندرك أن المشروعات التي تمت أو ما ستتم لابد أن تكون قائمة على خطط عقول مصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قال إن المشروعات التي تقوم بها الدولة كانت مشروعات دولة قبل فترة حكمه وهي مشروعات كانت موجودة وتم أخذ المبادرة لتنفيذها، ولذلك فهو رد اعتبار حقيقي لكل من فكر في هذه المشروعات من قبل.