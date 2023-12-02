حماس: واشنطن أصبحت أكثر فاشية ونازية من الكيان الصهيوني

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن «الإدارة الأمريكية موقفها متقدم على الموقف الإسرائيلي في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أنها أتاحت تغطية وتبريرًا وتنفيذًا لتلك الجرائم بحق الشعب الفلسطيني».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، مساء السبت، أن «الولايات المتحدة زودت إسرائيل بنوع جديد من القنابل»، لافتًا إلى إلقاء إحداها على مخيم جباليا وقتلها ما يزيد عن 100 شهيد.



وأشار إلى أن «أمريكا مفلسة أخلاقيًا فيما يتعلق بالصراع في فلسطين»، قائلًا إنها «أصبحت أكثر فاشية ونازية من الكيان الصهيوني».



وعن اتهام المقاومة بخرق الهدنة في غزة، أوضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وقع الأمر التنفيذي لاستئناف العمليات العسكرية، قبل يومين من انتهاء التهدئة.



وأكد أن الشعب الفلسطيني سيقاتل ويقاوم ولن يستسلم حتى يفرض على العدو الاعتراف بحقوق شعب فلسطين، مشددًا على أن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه المزعومة وهي تحرير الأسرى والقضاء على حماس.