رئيس وزراء اليابان يأمل في تخفيف التوترات في غزة بأسرع وقت ممكن

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قالت الحكومة اليابانية، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم الجمعة، إنه يأمل في أن تهدأ التوترات في غزة في أسرع وقت ممكن.

وخلال محادثاتهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة (كوب 28)، قال كيشيدا لهرتسوج إن زيادة توصيل الإمدادات إلى غزة ضرورية لتحسين الوضع الإنساني هناك.

يذكر أن هذا هو أول اجتماع شخصي لكيشيدا مع زعيم سياسي إسرائيلي منذ بدء الحرب الحالية بين إسرئيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وتزامن اجتماع الجمعة مع استئناف الحرب على غزة، بعد هدنة استمرت أسبوعا وبدأت في 24 نوفمبر.

وتنتهج اليابان دبلوماسية متوازنة بين إسرائيل والدول الإسلامية في الشرق الأوسط لأنها تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من المنطقة.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن الحكومة اليابانية قولها إن كيشيدا أدان في بداية المحادثات، هجوم حماس على إسرائيل، وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى وتعاطفه مع المصابين.

وأشاد كيشيدا بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر وذلك خلال محادثات منفصلة أجراها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووصف كيشيدا خلال الاجتماع مع أمير قطر استئناف القتال بأنه مؤسف، مضيفا أنه من المهم العودة إلى الاتفاق وتهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن.