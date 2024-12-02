مهندس مصري يبتكر وحدة لتوليد الكهرباء بالضوء ويتفوق على 97 شركة عالمية

قال المهندس مصطفى السيد، الحاصل على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات، إنه تفوق على 97 شركة عالمية خلال مشاركته في المعرض الدولي للاختراعات.

وأوضح أنه اخترع وحدة لتوليد الكهرباء تعمل بالضوء، وهي طاقة متجددة، مشيرًا إلى أن هذا الاختراع يعمل على مدار 24 ساعة باستخدام ضوء الشمس والضوء الصناعي، مضيفا أنه بدأ العمل على هذا الاختراع منذ عام 2014 من الناحية النظرية، وبدأ التنفيذ العملي له منذ عام 2019.

وأشار السيد، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم تسجيل الاختراع كبراءة اختراع مصرية، ثم حصل على براءة اختراع دولية.

وأكد أنه يجري حاليًا إنتاج أول وحدة من هذا الابتكار تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، قائلاً: "لابد أن تكون بداية هذا الاختراع من مصر، ومن ثم تصديره للعالم".

وأضاف السيد أنه يمتلك شركة خاصة بالشراكة مع مستثمرين مصريين، وأن المشروع يتم تحت مظلة وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة.

واختتم قائلاً: "قررت أن يكون إنتاج وحدة توليد الطاقة المتكاملة في مصر أولاً، ثم التوسع في إطلاقها خارج مصر".

