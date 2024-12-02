 ترامب: إذا لم يطلق سراح المحتجزين في غزة قبل 20 يناير سيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
الإثنين 2 ديسمبر 2024 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ترامب: إذا لم يطلق سراح المحتجزين في غزة قبل 20 يناير سيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط


نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 9:25 م | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 9:56 م

قال الرئيس الأمريكي المتنخب، دونالد ترامب، إنه إذا لم يطلق سراح المحتجزين (الأسرى) في غزة قبل 20 شهر يناير المقبل فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قد أعلنت الإثنين، أن 33 أسيرا إسرائيليا قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا في قطاع غزة، من دون أن توضح جنسياتهم.

وأضافت حماس أن أسرى آخرين «فقدوا».

وقالت الحركة في بيان موجهة الحديث إلى إسرائيل: «باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد. افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان».

ونشرت الحركة بعد ذلك بقليل تسجيلا مصورا، قالت إنه يتضمن تفاصيل عن توقيت وكيفية مقتل الرهائن، ملقية باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما آل إليه مصيرهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك