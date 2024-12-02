برودة الطقس تدفع أسعار الغاز في أوروبا لارتفاع كبير

تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى تحقيق مكاسب جديدة مع تحول توقعات الطقس إلى البرودة في أجزاء من القارة، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة القياسية 2.7% اليوم، بعد ارتفاعها يوم الجمعة.

ووفق وكالة بلومبرج، بدأت عمليات سحب الوقود من مخزونات أوروبا بالفعل بوتيرة أسرع من المعتاد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تعقيد جهود التخزين في العام المقبل.

ومع بقاء أقل من شهر قبل انتهاء صلاحية اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، فإن أوروبا تخاطر بفقدان جزء من إمداداتها في ذروة موسم التدفئة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الهولندية، التي تعد معيارًا أوروبيًا للغاز، بنسبة 2.3% إلى 48.90 يورو لكل ميجاوات/ساعة في أمستردام، كما حققت العقود المكافئة للغاز في المملكة المتحدة مكاسب أيضًا.

وأصبحت مرافق تخزين الغاز في جميع أنحاء القارة ممتلئة بنسبة 85% فقط، مقارنة بـ 95% في نفس الوقت من العام الماضي، ورفع الاتحاد الأوروبي هدفه للمخزونات بحلول فبراير لضمان استعداده بشكل مناسب في عام 2025.

وقال باتريسيو ألفاريز وجواو مارتينز المحللان في بلومبرج إنتليجنس في مذكرة اليوم الاثنين "المخاطر التي تهدد أسعار الغاز الأوروبية تميل إلى الارتفاع، مع تآكل المخزونات بسبب بداية الشتاء البارد".

ويرى المحللان أن مخزونات أوروبا قد تنتهي هذا الموسم بنسبة 39% حتى في غياب الظروف الجوية المتطرفة؛ ما يعقد حملة إعادة التعبئة في الصيف المقبل ويزيد من حدة المنافسة مع آسيا على الوقود.