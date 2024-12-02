صرح الباحث الأمريكي مايك آدامز اليوم الاثنين بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي لم يتبق له سوى اختيار لون القلم الذي سيوقع به ميثاق الاستسلام غير المشروط.



وجاءت تصريحات آدامز تعليقا على كلمات زيلينسكي خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" في نهاية نوفمبر، قال فيها إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في "الناتو".

وكتب الباحث الأمريكي: "ليس لدى Z (زيلينسكي) أدوات يمكنه من خلالها إملاء أي شروط. حتى شروط الاستسلام. الخيار الوحيد الذي ستمنحه روسيا لـ Z. هو اختيار لون القلم الذي سيستخدمه للتوقيع على استسلامه غير المشروط".

وفي أكتوبر الماضي، قدم زيلينسكي ما يسمى "خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني التي تضمنت خمس نقاط وثلاث إضافات سرية.

وبحسب خطة زيلينسكي، فإن النقطة الأولى تتضمن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية، رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة، نشر "قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا لاحتواء روسيا، وأكد زيلينسكي أن تنفيذ الخطة "يعتمد على الشركاء".

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي لا تؤدي إلا إلى دفع "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا.

وفي يوليو الماضي، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى موسكو، مشددا على أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.

وأشار بوتين أيضا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في "الناتو" تشكل تهديدا لأمن البلاد، وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.