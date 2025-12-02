قال أحمد فؤاد، مخرج مسرحية “أم كلثوم”، إنه سعى في هذا العمل إلى تقديم تجربة فنية جديدة للجمهور تجمع بين الأصالة والابتكار التكنولوجي، مضيفًا أنه شعر بالرهبة منذ أن عرض عليه الكاتب مدحت العدل -مؤلف ومنتج المسرحية- فكرة العمل مردفًا أن المشروع كان حلمًا قديمًا بالنسبة له، وأن من أهدافه تقريب الجمهور إلى الهوية المصرية من خلال المسرح.

وأضاف "فؤاد" أن المتعة الفنية عنصر أساسي لا بد أن يتوافر حتى لو كانت الفكرة عميقة وجادة، لافتًا إلى أنهم واجهوا تحديات عدة، أبرزها سرعة النصوص والتنسيق بين العناصر المسرحية والسينمائية، حيث كتب "العدل" النص في البداية بأسلوب سينمائي، لذلك حاولوا تطبيق تقنية التغيير السريع بين المشاهد بحيث لا تتجاوز 20 ثانية.

وأكد أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لعبت دورًا بارزًا في افتتاحية العرض، إذ تمكن الجمهور من رؤية صوت وصورة أم كلثوم على المسرح بطريقة طبيعية، دون الإحساس بالانفصال أو عدم الواقعية، مع إضاءة مدروسة بعناية تخفي مصدرها تمامًا، مما أضفى على المشهد واقعية، مستكملًا: “التحدي الكبير كان في تقديم الغناء لايف غير مسجلاً".

وقالت الفنانة أسماء الجمل، التي تؤدي شخصية أم كلثوم في العمل، خلال مداخلة هاتفية عبر البرنامج، إن أصعب ما واجهته هو تجسيد قرارات أم كلثوم المصيرية ومشاعرها الدقيقة أمام الجمهور، مؤكدة أنها سعيدة بنجاحها في نقل هذه المشاعر.

ويذكر أن مسرحية "أم كلثوم" استعرضت مجموعة من المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، من بينها الصراع الذي خاضته في بداياتها، إضافة إلى اللقاء الفني بينها وبين محمد عبد الوهاب في أغنية “أنت عمري”، وتناول نجاحها في انتخابات نقابة الموسيقيين واستمرارها في منصب النقيب لعدة دورات متتالية.