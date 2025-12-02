إندونيسيا تسلم هولندا اثنين من تجار المخدرات المدانين، أحدهما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام

اتفقت إندونيسيا وهولندا، اليوم الثلاثاء، على تسليم مواطنين هولنديين اثنين مدانين بجرائم مخدرات في إندونيسيا، أحدهما يواجه عقوبة الإعدام والآخر يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

ووقع الاتفاق مسئولون في كل من جاكرتا وأمستردام بعد طلب من الملك الهولندي ووزارة الخارجية للإفراج عن الرجلين، وهما في حالة صحية سيئة، وفقا لوزير القانون الإندونيسي يسريل اهزا ماهيندرا.

وقال ماهيندرا، الذي وقع الاتفاق في مراسم أقيمت في جاكرتا، إن الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو وافق على الطلب، وإنه يتوقع إعادة الرجلين إلى هولندا في 8 ديسمبر.

كما وقع الاتفاق وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل في فعالية منفصلة في أمستردام شهدها وفدان من البلدين.

وكان السجين المحكوم عليه بالإعدام، سيجفريد ميتس (74 عاما)، قد أدين بالتورط في شحن 600 ألف حبة من مخدر إكستاسي من هولندا إلى إندونيسيا في فبراير 2008، وقد ظل محتجزا في أحد سجون جاكرتا لمدة 17 عاما.

أما السجين الآخر، فهو يدعى علي توكمان (65 عاما)، وقد تم احتجازه في مطار سورابايا في ديسمبر 2014 بعد أن عثر موظفو الجمارك على ما يزيد قليلا عن 6 كيلوجرامات من عقار "إم دي إم إيه" البني اللون، وهو عقار له تأثير نفسي.

وقد قضى 11 عاما من عقوبة السجن مدى الحياة.