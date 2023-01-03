الأعلى للثقافة يصدر توصيات المائدة المستديرة لمنصات الرقمية ومستقبل الصحافة

عقد المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "المنصات الرقمية ومستقبل الصحافة والإعلام وتحديات الرقمنة"، التي نظتمها لجنة الإعلام بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس، مساء اليوم الثلاثاء، فقد أصدر أبرز التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وهي: ضرورة إجراء استطلاعات رأى متخصصة لقياس نسب مشاهدة القنوات الفضائية والأرضية مقسما على البرامج والمواد الإعلامية المختلفة بما فيها الأخبار وأسلوب تناولها على الفئات العمرية والنوعية المختلفة.

وأوصى المجلس بضرورة إجراء استقصاءات رأى للصحافة الورقية والإصدارات المختلفة ومراجعة نسب التوزيع والمرتجع، ووضع خطة متكاملة للانتقال إلى الإعلام الرقمي يشمل منصات نوعية وسبل التمويل وتحقيق الأرباح وأسلوب التكامل بين تلك المؤسسات الإعلامية.

كما أوصى بضرورة تدريب الكوادر الإعلامية والصحفية للتوائم مع أسلوب الإعلام الرقمي الجديد من حيث السرعة وأسلوب العرض والمحتوى المناسب، ومراجعة الشق التشريعي لتنظيم الفضاء الرقمى بما يضمن الاستدامة والنمو والآداب والتقاليد المجتمعية.

وأشار المجلس إلى أنه يفضل أن تكون الاستراتيجية متكاملة وتحتوى على كافة المحاور الثقافية والإعلامية المختلفة وسبل التواجد الفعال فى العالم الرقمى وتوسيع قاعدة الانتشار بالاستفادة من مقومات ومميزات العالم الشبكي الجديد، وضرورة الاستعداد للتواصل الاجتماعى الجديد ثلاثى الأبعاد "الميتافيرس".

وعرض المجلس عددا من الأرقام والحقائق، منها؛ توقف بعض المؤسسات الصحفية العالمية عن الإصدارات الورقية تماما والاكتفاء بالاصدارات الإلكترونية، مثل صحيفة الإندبندنت والتى توقفت عن الطباعة منذ عام 2016، إضافة إلى أن هناك 76 مليون مُستخدم لشبكة الإنترنت فى مصر، منهم ٥٨ مليون مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هناك خمسة مليارات مستخدم للإنترنت حول العالم من إجمالي عدد سكان تخطى حاجز الـ8 مليارات، منهم أربعة مليارات مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فقط.