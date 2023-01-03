 البحيرة: إجراء تحاليل لـ470 مواطنا وعلاج ورش 1300 رأس ماشية خلال قافلة بالدلنجات - بوابة الشروق
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البحيرة: إجراء تحاليل لـ470 مواطنا وعلاج ورش 1300 رأس ماشية خلال قافلة بالدلنجات

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 12:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 12:33 م
أعلنت محافظة البحيرة، جهودها لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية؛ لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات نسقت مع وحدة السكان بالديوان العام؛ لتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية بريك تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة كالآتي:

في مجال الصحة، الكشف على 150 طفلا و130 باطنة و70 أمراض النساء، وإجراء تحاليل أنيميا وسكر لـ100 من أهالي القرية، والكشف المبكر عن سرطان لـ20 حالة.

وفي مجال الطب البيطري، علاج جماعي لـ800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 300 من الأغنام، و130 من الأبقار، و50 من الجاموس، و15 من الدواب و5 من الجمال ضد الطفيليات الخارجية، وتم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات.

وفي مجال التموين، وفرت سيارة تحمل إسطوانات غاز بسعر المصنع.

وخلال القافلة، جرة التوعية بخطورة المشكلة السكانية وآثارها على التنمية المستدامة، وخطورة الزواج المبكر.


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