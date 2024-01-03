تحصين 187688 حيوان ضد أخطر أمراض الماشية بالأقصر

أغلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن تحصين 114629 حيوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وهما من أخطر الأمراض التي تصيب الماشية وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة.

وأضافت المديرية، أنه تما أيضًا تم تحصين 15081 حيوان ضد نيموباك، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي للحيوانات، و27227 حيوان ضد مرض الجلد العقدي، وهو مرض معد ينتقل بين الحيوانات ويسبب تشوهات في الجلد.

وأشارت إلى تحصين 16146 حيوان ضد جدري الضأن، وهو مرض فيروسي يصيب الأغنام والماعز ويسبب حمى وقرح في الفم والأنف، بجانب 14605 حيوان ضد طاعون المجترات الصغيرة، وهو مرض فيروسي يصيب الأغنام والماعز ويسبب حمى ونزيف ونفوق.