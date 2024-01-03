غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف خان يونس إلى 20

أعلنت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة إلى 20 شهيدا.



ووفق ما أورد محللون، فإن إسرائيل ما تزال تعمل على عزل مدينة خان يونس (جنوبا) بشكل كامل، لكنها فشلت بسبب المقاومة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت مساء اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي لعدة منازل وأماكن في المنطقة المحيطة لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تساقط الشظايا قرب مركز الإسعاف ومقر المستشفى.



وأضافت الجمعية في بيان صدر عنها، أن "الاستهداف المدفعي العنيف يتزايد في محيط مستشفى الأمل على بعد أقل من مئة متر عن مبنى المستشفى".



وتابعت أن "هذه الانتهاكات تتواصل بعد استهداف الأمس وبشكل مباشر للطابقين الثامن والسابع لمقر الجمعية الذي يأوي آلاف النازحين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد خمسة من النازحين من بينهم رضيع لا يتجاوز عمره خمسة أيام وإصابة ثلاثة آخرين".