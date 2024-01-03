حركة أمل اللبنانية: اغتيال العاروري عدوان على لبنان وجريمة تضاف لسجل إسرائيل

أكدت حركة أمل في لبنان، اليوم الأربعاء، أن اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري ورفاقه عدوان على لبنان وسيادته وجريمة تضاف إلى سجل إسرائيل.

وقال المكتب السياسي للحركة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "الإجرام والهمجية يعكسان عمق المأزق والهزيمة التي تتخبط بها المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في الكيان الإسرائيلي بفعل سواعد المقاومين في قطاع غزة والذي تحول بكل تفاصيله وجغرافيته أرضا تبتلع محتليها، وعلى لسان إنسانه نساء وأطفالا وشيوخا إرادة لا تنكسر أمام آلة الإبادة والقتل الإسرائيليين".

وأضاف "إن الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني مساء أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت هي عدوان على لبنان وعلى سيادته، وهي أيضا جريمة تضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والمجازر المتواصلة منذ نشأة الكيان وصولا إلى ما يحصل في كل لحظة في غزة والضفة الغربية واستباحة للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمسجد الاقصى وبيت لحم".

وأشار إلى أن "ما ارتكبته إسرائيل من عدوان آثم وجبان نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحرك على وجه السرعة للجم وكبح جماح العدوانية الإسرائيلية قبل فوات الآوان".

وكانت حركة حماس أعلنت اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري مساء أمس الثلاثاء في استهداف إسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت.