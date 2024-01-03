استشهاد 128 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على غزة خلال 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 128 فلسطينيا في هجمات إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 128 شهيدا و261 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأوضافت أنه بذلك ترتفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحسب مصادر فلسطينية، استمر القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، وخاصة في مخيمات اللاجئين في وسط غزة.